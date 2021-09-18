Спасатели предупреждают о дожде и усилении ветра в Калужской области

ГУ МЧС России по Калужской области сообщает, что с обеда 18 сентября до конца выходных в регионе резко ухудшится погода. Местами ожидается сильный дождь, усиление северо-восточного ветра с порывами 13-18 м/с.

Также спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В случае, если Вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112», «01», с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.