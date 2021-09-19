В Калужской области прогнозируют дожди и усиление ветра

В воскресенье, 19 сентября, в Калужской области ожидается промозглая погода.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов, днем – до +7.

В течение всего дня возможен дождь. Порывы ветра – до 8 м/с.

Влажность воздуха в Калуге составит 90%.

19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо. С этого дня начинаются первые заморозки, которые в народе называют михайловскими утренниками.

По народным приметам, если 19 сентября стоит хорошая погода, то осень будет долгой и теплой. Если облака вечером на небе синего цвета — погода скоро изменится.