В Калужской области потеплеет до +19

В четверг, 9 сентября, в Калужской области продолжится потепление.

Утром синоптики прогнозируют около +12, днем – до +19. В течение дня возможен небольшой дождь.

В Калуге порывы ветра будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – до 80%.

Христиане 9 сентября вспоминают мучеников Пимена и Анфису. В народе в этот день было принято собирать рябину: ее использовали для приготовления отваров, варенья и вина.

По народным приметам, если листья рябины к 9 сентября пожелтели, то осень будет теплой, а зима - морозной. Большой урожай - к сырой осени и суровой зиме. А вот если ягоды уже успели осыпаться, то зима будет теплой и снежной.