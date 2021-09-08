В Калужской области ожидается потепление
В среду, 8 сентября, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днем – до +16.
В течение всего дня будет пасмурно, но без существенных осадков.
Влажность воздуха в Калуге составит около 60%, порывы ветра – до 5 м/с.
Христиане 8 сентября вспоминают раннехристианских мучеников Адриана и Наталью.
В народном календаре дату назвали Наталья-овсяница. Это было связано с тем, что крестьяне продолжали работы на овсяном поле. Из овсяных зерен хозяйки варили кисель, из перемолотой муки пекли блины.
По народным приметам, мало облаков — к ясной погоде, холодное утро — к морозной зиме, березовые листья не начали опадать — зима будет суровой.
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