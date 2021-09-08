В среду, 8 сентября, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днем – до +16.

В течение всего дня будет пасмурно, но без существенных осадков.

Влажность воздуха в Калуге составит около 60%, порывы ветра – до 5 м/с.

Христиане 8 сентября вспоминают раннехристианских мучеников Адриана и Наталью.

В народном календаре дату назвали Наталья-овсяница. Это было связано с тем, что крестьяне продолжали работы на овсяном поле. Из овсяных зерен хозяйки варили кисель, из перемолотой муки пекли блины.

По народным приметам, мало облаков — к ясной погоде, холодное утро — к морозной зиме, березовые листья не начали опадать — зима будет суровой.