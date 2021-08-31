МЧС предупреждает о грозе и ливне в Калужской области 31 августа и 1 сентября

Вечером во вторник, 31 августа, и ночью и утром в среду, 1 сентября, на территории Калужской области ожидаются грозы с сильным ветром и ливнями. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам при ухудшении погоды не выходить на улицу.

Линейки в школах 1 сентября рекомендовано проводить на улице, однако существует большая вероятность, что так не получится сделать из-за погоды.