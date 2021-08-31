В Калужской области жара сменится дождями в последний день лета

Во вторник, 31 августа, в Калужской области днем ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +28 градусов.

А вот к вечеру синоптики прогнозируют похолодание и дожди.

Влажность воздуха к вечеру повысится до 90%. Порывы ветра – около 3 м/с.

По предварительным данным, 1 сентября в Калуге будет идти дождь. Температура воздуха – до +19 градусов.

Со 2 сентября в Калужской области прогнозируют дневную температуру воздуха не выше +13 градусов.

Православная церковь 31 августа чтит память святых мучеников Флора и Лавра. В народе день получил название Лошадиный праздник - святые считаются покровителями лошадей и прочего домашнего скота.

По народным приметам, если 31 августа стоит жаркий и солнечный день, то скоро начнутся холода и дожди, а если день прохладный, то сентябрь будет теплым и ясным.