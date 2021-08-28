Какой будет погода на День города в Калуге

В субботу, 28 августа, Калуга отмечает свое 650-летие. В этот день по всему городу пройдут праздничные мероприятия. Синоптики обещают комфортную погоду.

Днем температура воздуха в Калуге составит около +22 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Сохраняется вероятность осадков, но сильных дождей не будет.

Влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 5 м/с.

28 августа православные христиане отмечают один из 12 главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот день считался фактическим окончанием лета и началом осени, а также началом молодого бабьего лета.

По народным приметам, если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая и теплая погода, то осень тоже будет теплой и долгой. Если 28 августа на небе появилась радуга, то бабье лето будет длинным, а если идет дождь, то осень наступит рано и будет холодной и дождливой.