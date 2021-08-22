В Калужской области воздух прогреется до +22

В воскресенье, 22 августа, в Калужской области прогнозируется теплая погода.

Температура воздуха в Калуге днем составит около +22 градусов.

Порывы ветра – до 6 м/с. Влажность – около 55%. Осадков не ожидается.

По народным приметам, обильная роса утром обещала жаркий солнечный день. Ясная ночь без утренней росы - к дождю на следующий день. Говорили также, что с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.