В Калужской области прогнозируют затяжные дожди

В четверг, 19 августа, в течение всего дня в Калужской области возможен небольшой дождь.

Температура воздуха днем составит около +23 градусов.

В Калуге влажность воздуха будет находиться в районе 75%. Порывы ветра – до 3 м/с.

19 августа православные христиане отмечают сразу два больших праздника - Преображение Господне и Яблочный Спас. По народным наблюдениям, в этот день журавли начинали улетать в теплые края, а потому 19 августа называли началом осени.

По приметам, если 19 августа стоит теплая погода, то в январе будет мало снега, а если идет дождь, то вся зима будет очень холодной и снежной.