В Калужской области прогнозируют последний жаркий день перед похолоданием

В среду, 18 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода. Но во второй половине дня возможны дожди.

Утром температура воздуха составит около +23 градусов, днем – до +28.

К вечеру – осадки и похолодание до +22. Влажность воздуха - 90%, порывы ветра - до 3 м/с.

Во второй половине недели в Калуге ожидается похолодание. Дневная температура воздуха не будет превышать +22 градуса, в начале следующей недели – не выше +19 и дожди.

18 августа православные верующие вспоминают святого Евстигнея. В народе он получил название Евстигнеев день или Евстигней-житник, так как в это время шла активная уборка урожая на полях.

В старину считали, что по приметам сегодняшнего дня можно определить, каким будет декабрь. Если день пасмурный, то первый месяц зимы будет холодным и снежным, а если на улице тепло и ясно, то и декабрь будет теплым и солнечным.