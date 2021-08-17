В Калужской области температура воздуха повысится до +31 градуса

Во вторник, 17 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Днем температура воздуха повысится до +31 градуса.

Осадков в Калуге не ожидается. Влажность воздуха составит около 50%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Православные 17 августа вспоминают святую Евдокию, которую в народе прозвали Авдотья. Считалось, что с этого дня могут начаться затяжные дожди, а потому крестьяне старались побыстрее заготовить сено и собрать последний урожай огурцов, лука и чеснока.

По народным приметам в этот день можно определить погоду на осень. Считалось, что какая погода стоит на Авдотью, таким будет и ноябрь.