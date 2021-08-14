В Калужской области прогнозируют теплые выходные

В субботу, 14 августа, в Калужской области ожидается теплая погода без существенных осадков.

Днем воздух в Калуге прогреется до +25 градусов. Влажность воздуха составит около 55%, порывы ветра – до 2 м/с.

В воскресенье, по предварительным данным, станет еще немного теплее.

Православные 14 августа празднуют Медовый Спас. Свое название праздник получил благодаря тому, что к этому времени пасечники как раз начинали собирать мед.

По народным приметам, если розы к этому дню уже отцвели, то скоро наступят холода. Зато если до сих пор цветут одуванчики, то осень будет солнечной.