В Калужской области опять прогнозируют дожди

В воскресенье, 8 августа, в Калужской области ожидается около +25 градусов.

В течение всего дня возможны дожди, местами - грозы.

В Калуге влажность воздуха составит около 65%, порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, багряный закат в этот день предвещает дождливые осенние месяцы. Если кукушку все еще слышно - осень будет теплой и поздней. Желтеют листья на липе - к ранней и холодной зиме.