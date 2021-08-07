В Калужской области потеплеет до +28

В субботу, 7 августа, в Калужской области ожидается потепление.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха повысится до +28. При этом в течение всего дня возможны дожди.

Местами возможны грозы.

В Калуге влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 5 м/с.

Христиане 7 августа празднуют Успение праведной Анны. В народном календаре этот день получил название Анна Зимоуказательница, так как по различным приметам сегодня можно узнать погоду на зиму.

По народным приметам, если ночь с 7 на 8 августа прохладная, то зима будет холодной, а дождь в этот день - к обильному снегу. Утренняя роса замерзла - зима будет суровой, а много желудей на дубе, наоборот, говорят о теплой и комфортной погоде. Солнечную и неморозную зиму также можно ждать, если 7 августа стоит теплая и сухая погода.