В Калужской области прогнозируют дожди

В четверг, 5 августа, в Калужской области ожидается дождливая погода.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха будет находиться в районе +22 градусов.

В Калуге влажность воздуха повысится до 75%. Порывы ветра – до 3 м/с.

Такая же погода, по предварительным данным, сохранится и в пятницу.

В православном календаре 5 августа отмечается день святого Трофима, Феофила и 13 святых мучеников, пострадавших за веру во времена гонений. А в народе день получил название Трофим Бессонник, так как в это время были активные работы в поле, так что отдыхать и много спать было некогда.

По народным приметам, множество ярких и мерцающих звезд говорят о дождях с грозами, а если они ярко светят перед самым рассветом, то ненастье будет затяжным.