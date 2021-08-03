В Калужской области похолодает до +24 градусов
Во вторник, 3 августа, в Калужской области ожидается облачная погода с небольшими осадками.
Днем температура воздуха поднимется лишь до +24, хотя в предыдущие дни доходило до +30.
Влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 5 м/с.
3 августа вспоминали Онуфрия Молчаливого и старались без особой надобности ни с кем не разговаривать. Считалось, что праздные беседы могут навлечь на дом беды и несчастья.
По народным приметам, если в течение 3 августа беспрерывно грохочет гром, за ним придет и град.
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