В Калужской области прогнозируют жаркую погоду с дождями
В пятницу, 30 июля. в Калужской области ожидается жаркая погода.
Днем воздух прогреется до +27. При этом возможен небольшой дождь.
В Калуге влажность воздуха будет находиться в районе 75%. Порывы ветра – до 2 м/с.
Православные 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую, пострадавшую за веру. Девушка была христианкой и отказалась принести жертву языческим богам, за это она была заключена под стражу, а после обезглавлена.
По народным приметам, 30 июля день дождливый, небо облачное - погода изменится. День жаркий - к холодной зиме без снега.
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