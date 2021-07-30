В Калужской области прогнозируют жаркую погоду с дождями

В пятницу, 30 июля. в Калужской области ожидается жаркая погода.

Днем воздух прогреется до +27. При этом возможен небольшой дождь.

В Калуге влажность воздуха будет находиться в районе 75%. Порывы ветра – до 2 м/с.

Православные 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую, пострадавшую за веру. Девушка была христианкой и отказалась принести жертву языческим богам, за это она была заключена под стражу, а после обезглавлена.

По народным приметам, 30 июля день дождливый, небо облачное - погода изменится. День жаркий - к холодной зиме без снега.