В Калужскую область вернется жаркая погода
В четверг, 29 июля, в Калужскую область вернется жаркая погода.
Утром воздух прогреется до +23, днем в Калуге – до +28.
Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность - в районе 65%.
29 июля христиане вспоминают священномученика Афиногена и десять его учеников, которые приняли мученическую смерть за веру.
С этого дня обычно спадает жара, ночи становятся холодными, замолкают птицы. В народе считали, что с этого дня по лесу бродит заря, собирает перья птиц. Чтобы не потревожить зарю, старались не ходить в лес, отказывались от охоты, не рубили дрова, рядом с лесом запрещалось шуметь.
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