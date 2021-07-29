В четверг, 29 июля, в Калужскую область вернется жаркая погода.

Утром воздух прогреется до +23, днем в Калуге – до +28.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность - в районе 65%.

29 июля христиане вспоминают священномученика Афиногена и десять его учеников, которые приняли мученическую смерть за веру.

С этого дня обычно спадает жара, ночи становятся холодными, замолкают птицы. В народе считали, что с этого дня по лесу бродит заря, собирает перья птиц. Чтобы не потревожить зарю, старались не ходить в лес, отказывались от охоты, не рубили дрова, рядом с лесом запрещалось шуметь.