В Калужской области потеплеет до +28 градусов
Во вторник, 27 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Утром синоптики прогнозируют около +22 градусов, днем – до +28.
Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Влажность воздуха составит около 60%.
27 июля - День Стефана Чудотворца, а в народе - дозоры. Частые грозы в это время года заставляли крестьян быть особенно внимательными и осторожными. На поле собирали рожь, тратя на это все силы.
По народным приметам, если день сухой и жаркий - осень будет теплой. Если пошел дождь - осенние месяцы будут холодными.
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