В Калужской области потеплеет до +28 градусов

Во вторник, 27 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Утром синоптики прогнозируют около +22 градусов, днем – до +28.

Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Влажность воздуха составит около 60%.

27 июля - День Стефана Чудотворца, а в народе - дозоры. Частые грозы в это время года заставляли крестьян быть особенно внимательными и осторожными. На поле собирали рожь, тратя на это все силы.

По народным приметам, если день сухой и жаркий - осень будет теплой. Если пошел дождь - осенние месяцы будут холодными.