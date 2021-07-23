В Калужской области прогнозируют усиление ветра
В пятницу, 23 июля, в Калужской области ожидается облачная погода без осадков.
Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +23.
Порывы ветра усилятся до 5-7 м/с.
Влажность воздуха составит около 55%.
23 июля православные христиане почитают память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. По народным приметам, если на Антония слышен резкий гром, то скоро пойдет небольшой дождь, а если раскаты гулкие и частые, то будет ливень с градом.
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