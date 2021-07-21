В Калужской области дневная температура воздуха опустится до +24 градусов

В среду, 21 июля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Дневная температура воздуха не будет превышать +24 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 55%.

21 июля православные христиане почитают память великомученика Прокопия, в народе - Прокопия-жатвенника, Прокопа-жнеца. В этот день часто приступали к уборке озимой ржи.

По народным приметам, погода утром 21 июля соответствует погоде в первой половине августа, после полудня – второй половине августа.