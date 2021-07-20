В Калужской области прогнозируют до 27 градусов тепла
Резкое похолодание в Калужской области пока откладывается. Если раньше синоптики прогнозировали снижение дневной температура воздуха уже во вторник, 20 июля, то сейчас – в среду или четверг.
А во вторник воздух в Калуге прогреется до +27. При этом будет облачно, местами – дождь.
Влажность воздуха составит около 60%. Порывы ветра – до 3 м/с.
20 июля христиане вспоминают преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народном календаре день получил название Авдотья-Сеногнойка, так как обычно к этому времени начинались обильные осадки, из-за которых подгнивало сено.
По народным приметам, какая погода стоит в этот день, таким будет и ноябрь.
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