В Калужской области прогнозируют до 27 градусов тепла

Резкое похолодание в Калужской области пока откладывается. Если раньше синоптики прогнозировали снижение дневной температура воздуха уже во вторник, 20 июля, то сейчас – в среду или четверг.

А во вторник воздух в Калуге прогреется до +27. При этом будет облачно, местами – дождь.

Влажность воздуха составит около 60%. Порывы ветра – до 3 м/с.

20 июля христиане вспоминают преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народном календаре день получил название Авдотья-Сеногнойка, так как обычно к этому времени начинались обильные осадки, из-за которых подгнивало сено.

По народным приметам, какая погода стоит в этот день, таким будет и ноябрь.