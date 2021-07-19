В Калужской области прогнозируют резкое похолодание

Знойная жара уходит с территории Калужской области. Уже в понедельник, 19 июля, начнется постепенное похолодание.

Днем синоптики прогнозируют до +27 градусов, вечером – около +22.

Влажность воздуха в Калуге составит около 70%, порывы ветра - до 4 м/с.

Со вторника дневная температура воздуха будет находиться в районе +22 градусов. Возможны дожди.

По народным приметам, если росы утром много, значит, будет богатый урожай хлеба. Листья уже желтеют - осень будет ранней.