Калужскую область ждут жаркие выходные

В субботу, 17 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода без осадков.

Днем воздух прогреется до +31. Влажность составит около 60%.

Возможны легкие порывы ветра – до 3 м/с.

Такая же погода ожидается в Калуге и в воскресенье, 18 июля.

17 июля православные христиане почитают память святого иконописца Андрея Рублева. В народном календаре этот день называли Андрей Налива, так как к этому периоду уже наливаются озимые культуры.

По народным приметам, желтеющие листья на деревьях предсказывают раннюю и холодную осень, а обилие лесных ягод - суровую зиму.