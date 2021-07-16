В Калуге температура воздуха повысится до +31
В пятницу, 16 июля, температура воздуха в Калуге повысится до +31 градуса. Небо будет ясным, осадков не ожидается.
Влажность воздуха днем составит около 50%.
Порывы ветра – до 3 м/с.
Православные христиане 16 июля вспоминают святых мучеников Мокия и Марка. А в народе этот день называется Маков, так как именно с него начинается посев мака.
По народным приметам, если в воздухе летает много комаров и мошек, то погода в ближайшее время будет теплой и солнечной. Хорошую погоду также можно ожидать, если пауки активно плетут паутины. А богатый урожай щавеля обещает теплую зиму.
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