МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 15 июля

В четверг, 15 июля, на территории Калужской области ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

В случае ухудшения погоды порывы ветра могут усилиться до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу при грозе.

Температура воздуха при этом будет находиться в районе +30 градусов. Похолодание ожидается лишь со вторника.