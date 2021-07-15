МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 15 июля
В четверг, 15 июля, на территории Калужской области ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
В случае ухудшения погоды порывы ветра могут усилиться до 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу при грозе.
Температура воздуха при этом будет находиться в районе +30 градусов. Похолодание ожидается лишь со вторника.
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