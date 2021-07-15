В Калужской области прогнозируют небольшой дождь

В четверг, 15 июля, в Калужской области прогнозируют первый за долгое время дождь. Однако он будет небольшим и существенно не повлияет на температуру воздуха – ожидаются все те же +30 градусов.

При этом влажность воздуха повысится до 60-70%. Порывы ветра будут достигать 3 м/с.

Жарка погода сохранится в Калуге до середины следующей недели.

По народным приметам, если утром 15 июля по земле стелется густой туман, то впереди ждут ясные и жаркие дни. А вот утренняя роса - признак скорых дождей. Об осадках также говорит западный ветер.