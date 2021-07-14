В Калужской области температура воздуха повысится до +32 градусов

В среду, 14 июля, в Калужской области сохранится жаркая погода.

В Калуге синоптики прогнозируют до +32 градусов. Осадков и сильных порывов ветра не будет.

Влажность воздуха составит около 40%.

По предварительным данным, похолодание ожидается в нашем регионе через неделю.

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана. В народе в этот день отмечали летние Кузьминки. Праздник считался «женским» - девушки и замужние женщины готовили угощение и приглашали подруг, не забывая при этом поделиться с нуждающимися.

По народным приметам, если к середине июля листья на деревьях начинали желтеть - осень в этом году будет ранней.