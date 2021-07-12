МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 12 июля
Пока Калуга изнывает от жары, в некоторых районах области 12 июля возможна гроза. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
- В ближайший час 12 июля с сохранением до конца суток местами по Калужской области ожидается гроза, усиление ветра с порывами в 12-17 м/с, - говорится в сообщении спасателей.
МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу во время грозы.
Напомним, 30-градусная жара сохранится в нашем регионе до конца недели.
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