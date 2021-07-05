Неделя в Калужской области порадует солнечной погодой

В Калуге в понедельник, 5 июля, будет 24 градуса тепла. Переменная облачность, осадков не ожидается.

Атмосферное давление - 743 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 11 м/с.

Неделя порадует калужан солнечной погодой. К выходным потеплеет до +30.

Пятого июля чтут память преподобного Евсевия. Если верить легендам, то представительницы слабого пола в этот день становятся злыми, люди говорили, что в них демон вселился. Девушки бывают 5 июля очень агрессивными, они падки на соблазны, могут подставить даже самого близкого друга и любимого мужчину.