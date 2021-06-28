МЧС предупреждает калужан о грозе и сильном ветре 28 июня

В понедельник, 28 июня, в Калужской области с сохранением до конца суток ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд, - сказано в сообщении спасателей.

Ночью в Калуге прошел дождь. Судя по прогнозам синоптиков, осадков стоит ожидать и днем.