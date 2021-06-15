В Калуге 15 июня будет жарко и пасмурно
Во вторник, 15 июня, синоптики прогнозируют 26 градусов тепла в Калуге.
Ветра практические не будет - 1 м/с. Пасмурно, осадков не ожидается.
Атмосферное давление - 746 мм рт. ст. Влажность воздуха составит около 60%.
Если обратиться к народным поверьям, наши предки верили в то, что туман после восхода солнца в Никифоров день означает хорошую погоду на ближайшие дни.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!