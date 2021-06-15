В Калуге 15 июня будет жарко и пасмурно

Во вторник, 15 июня, синоптики прогнозируют 26 градусов тепла в Калуге.

Ветра практические не будет - 1 м/с. Пасмурно, осадков не ожидается.

Атмосферное давление - 746 мм рт. ст. Влажность воздуха составит около 60%.

Если обратиться к народным поверьям, наши предки верили в то, что туман после восхода солнца в Никифоров день означает хорошую погоду на ближайшие дни.