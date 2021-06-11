В Калужской области дожди прекратятся на выходных
В пятницу, 11 июня, в Калужской области сохранится дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня.
Утром температура воздуха составит около +14 градусов, днем – до +19, вечером – в районе +16.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 3 м/с, влажность – около 90%.
По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в Калужской области на длинных выходных.
В этот день православные вспоминают священномученицу Феодосию, которую в народе называли Колосяница из-за того, что в это время уже вовсю колосилась рожь.
По народным приметам, утренний туман, обилие пауков или активные и шумящие воробьи 11 июня предвещают хорошую, ясную погоду.
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