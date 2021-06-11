В Калужской области дожди прекратятся на выходных

В пятницу, 11 июня, в Калужской области сохранится дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около +14 градусов, днем – до +19, вечером – в районе +16.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 3 м/с, влажность – около 90%.

По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в Калужской области на длинных выходных.

В этот день православные вспоминают священномученицу Феодосию, которую в народе называли Колосяница из-за того, что в это время уже вовсю колосилась рожь.

По народным приметам, утренний туман, обилие пауков или активные и шумящие воробьи 11 июня предвещают хорошую, ясную погоду.