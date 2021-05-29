Калужскую область ждут дождливые выходные

В субботу, 29 мая, в Калужской области вновь ожидается переменчивая погода. При этом в течение всего дня возможны осадки.

Утром температура воздуха составит около +15 градусов. Днем – до +18. Вечером – около +13.

В Калуге возможны порывы ветра до 5 м/с.

Православные 29 мая почитают память святого Федора. В народе его прозвали Житником, так как в этот день было принято сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.

По народным приметам, если ласточки в этот день садятся на гнезда - июнь будет жарким, если же птицы продолжают летать в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.