МЧС предупреждает 28 мая о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области

Во второй половине дня в пятницу, 28 мая, на территории Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- В ближайший час 28 мая с сохранением до конца суток по Калужской области местами ожидается: сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Жителям региона сотрудники МЧС советуют не выходить на улицу при грозе.