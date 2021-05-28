Калужскую область накроют дожди

В пятницу, 28 мая, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около +15. Днем потеплеет до +19. Вечером – около +13.

Влажность воздуха в Калуге превысит 90%. Порывы ветра – до 3 м/с.

Православные 28 мая почитают Преподобного Пахомия Великого - основателя египетского монашества. В народе этот день получил название Пахом Теплый из-за того, что к этому времени уже окончательно устанавливается тепло.

Считалось, что, если 28 мая было жарко и солнечно, то так будет и на протяжении всего лета.

Но даже если на Пахома шел дождь и дул восточный ветер, это не было поводом для огорчений: непогода не должна была задержаться надолго, особенно, если после дождя в небе появилась радуга.