В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди

В среду, 19 мая, в Калужской области прогнозируется похолодание. Если в начале недели температура воздуха повышалась до +30, то сегодня будет не выше +22, сообщают синоптики.

Днем возможен небольшой дождь.

Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – около 70%.

В православной церкви 19 мая вспоминают святого праведника Иова. В народе день получил название Иов-Огуречник, так как в этот период в северных регионах высаживали огурцы и репу, а по различным приметам могли определить, каким будет этот урожай.

По народным приметам, если утром стоит туман, то в ближайшие дни дождей не будет. А вот если на траве поутру мало росы, то, наоборот, стоит готовиться к осадкам.