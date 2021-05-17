МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области 17 мая
Во второй половине дня в понедельник, 17 мая, в Калужской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
17 мая – пока самый жаркий день в Калуге с начала 2021 года. Воздух прогрелся до +29 градусов. Такая же погода ожидается и 18 мая, а затем начнется похолодание.
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