В Калужской области прогнозируют теплые выходные

Утром в субботу, 15 мая, в Калужской области воздух прогреется до +15 градусов.

Днем потеплеет до +21. Существенных осадков не ожидается. Возможны порывы ветра до 5 м/с.

Вечером – до +18.

Потепление продолжится и в воскресенье, когда воздух в Калуге прогреется до +23 градусов.

В православной церкви 15 мая вспоминают святых братьев Бориса и Глеба, младших сыновей Крестителя Руси Владимира. В народе их называли «сеятелями», а в этот день начинали полевые работы. Также считалось, что с этого дня можно услышать соловьиное пение.

По народным приметам, если соловей поет всю ночь - погода будет хорошей, а если пение оказалось коротким, то возможны грозы. Небольшие заморозки в течение двух недель можно ждать, если 15 мая зацвела черемуха.