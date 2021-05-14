МЧС предупреждает о грозе с сильным дождем и ветром в Калужской области 14 мая
В пятницу, 14 мая, в Калужской области прогнозируется усиление ветра, гроза и сильный дождь. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
При грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.
По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ «Центральный УГМС», такая погода сохранится до 21:00 пятницы.
Калужанам советуют при ухудшении погоды не выходить на улицу.
Напомним, ближайшие дни в нашем регионе обещают быть теплыми. На выходных – до +23, в начале следующей недели – до +27.
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