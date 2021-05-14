МЧС предупреждает о грозе с сильным дождем и ветром в Калужской области 14 мая

В пятницу, 14 мая, в Калужской области прогнозируется усиление ветра, гроза и сильный дождь. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ «Центральный УГМС», такая погода сохранится до 21:00 пятницы.

Калужанам советуют при ухудшении погоды не выходить на улицу.

Напомним, ближайшие дни в нашем регионе обещают быть теплыми. На выходных – до +23, в начале следующей недели – до +27.