В Калужской области пойдет дождь с грозой

В субботу утром, 8 мая, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода и около +9 градусов. В течение всего дня обещают дождь, возможна гроза.

После полудня ожидается потепление до +11 градусов. Порывы ветра – до 7 м/с.

В народе 8 мая советуют не тратить воду беспечно. Наши предки верили, что в этот день святой Марк, который хранит ключи от неба, может решить, что вода людям не нужна. Тогда начнется засуха.