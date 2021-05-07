В Калужской области будет пасмурно и почти безветренно

В пятницу утром, 7 мая, в Калужской области прогнозируется переменная облачность и +10 градусов.

После полудня ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. Порывы ветра – до 5 м/с.

В народе 7 мая называют Евсеевым днем. Наши предки верили, что в этот день нужно накрыть «овсяный стол». На нем обязательно должны были присутствовать блюда с добавлением злака.