В Калужской области похолодает до +5

С утра во вторник, 4 мая, в Калужской области начнутся дожди. При этом днем ожидается всего 5 градусов тепла.

До вечера осадки не прекратятся. Порывы ветра – до 10 м/с.

В народе верят, что 4 мая подходящий день для поиска пропавших без вести людей и потерянных вещей.

Ни в коем случае нельзя в этот день рвать листья, ломать ветки и собирать цветы. По приметам, природа отомстит за посягательство недугами и несчастьями.