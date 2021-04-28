В Калужской области прогнозируют прохладную погоду

В Калужской области в среду, 28 апреля, ожидается прохладная погода, но без существенных осадков.

Утром синоптики прогнозируют около +3 градусов.

Днем потеплеет до +9. Порывы ветра – до 4 м/с.

К вечеру показатели термометров вновь опустятся до +4.

По народным приметам, если ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко - вскоре установится хорошая погода. Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются - вскоре изменится погода, пойдет дождь. Заря красного цвета предвещает ветреную и дождливую погоду.