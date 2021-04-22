На Калужскую область надвигается гроза

С вечера 22 апреля до утра 23 апреля в отдельных районах Калужской области ожидаются грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра могут усилится до 12-17 м/с.

В случае непогоды спасатели советуют калужанам не выходить на улицу.

- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд, - отмечают в МЧС. - По этой же причине при грозе следует затушить костер. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.