В Калужской области приметы предсказывают холодное лето

Утром в среду, 21 апреля, в Калужской области прогнозируется около +4 градусов, пасмурно, возможен небольшой дождь.

Днем ожидается до +7 с порывами ветра в 4 м/с. Пасмурно, но без существенных осадков. Такой же будет погода и вечером.

Когда же ждать теплой весенней погоды? Синоптики прогнозируют в Калуге в четверг, 22 апреля, до +15, но потом температура вновь на неделю опустится до +6..+9. Новая волна тепла придет лишь в начале мая.

Православные 21 апреля вспоминают святого Иродиона (Родиона).

По народным приметам, в этот день солнце встречается с луной после долгой зимы. Если встреча «добрая», то есть с теплым и ясным днем, то и все лето будет хорошим. А вот «плохая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, сулит дождливое и холодное лето.