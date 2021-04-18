В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди

В воскресенье, 18 апреля, в Калужской области ожидается похолодание. Утром - около +7 градусов, пасмурно, без существенных осадков.

Днем и вечером местами пойдет дождь, температура воздуха – в районе +9. Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность – около 80%.

18 апреля в народном календаре - день Федула. Считается, что Федул приносит теплый весенний ветер.

В старину верили, что с весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. В это время появляются бабочки крапивницы, крушеницы, божьи коровки. Осы строят гнезда в открытых местах - к сырому лету. Птицы свили гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным.