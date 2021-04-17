В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду 17 апреля

Утром в субботу, 17 апреля, в Калужской области ожидается около +10 градусов, переменная облачность, без существенных осадков.

Днем местами пойдет дождь, но потеплеет до +13. Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность – около 70%.

Вечером пасмурно, без осадков, на градусники – около +10.

Православные 17 апреля вспоминают святого Иосифа Песнопевца.

По народным приметам, золотисто-розовый восход предсказывает теплую и ясную погоду. А если у березы много сока - скоро будет сильный дождь. Если ольха распустилась раньше березы, то лето обещает быть дождливым, а если наоборот, то сухим.