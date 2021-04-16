МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 16 апреля

Во второй половине дня в пятницу, 16 апреля, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза с сильным ветром. Скорость порывов увеличится до 13-18 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра! – предупреждают в МЧС. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал.

Водителей просят снизить скорость на дорогах.