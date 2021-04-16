В Калужской области прогнозируют затяжные дожди
В пятницу, 16 апреля, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в течение всего дня.
Утром при этом температура воздуха составит около +10 градусов.
Днем потеплеет до +15, но возможен ветер с порывами до 5 м/с.
Вечером и в ночь на субботу в Калуге – около +10.
16 апреля православная церковь почитает преподобного Никиту Исповедника.
По народным приметам, если в этот день идет дождь, то весна будет холодной и затяжной. Частые раскаты грома свидетельствовали о том, что ближайшие несколько дней будут ненастными. Северный ветер также предвещал осадки на ближайшие дни.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!