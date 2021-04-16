В Калужской области прогнозируют затяжные дожди

В пятницу, 16 апреля, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в течение всего дня.

Утром при этом температура воздуха составит около +10 градусов.

Днем потеплеет до +15, но возможен ветер с порывами до 5 м/с.

Вечером и в ночь на субботу в Калуге – около +10.

16 апреля православная церковь почитает преподобного Никиту Исповедника.

По народным приметам, если в этот день идет дождь, то весна будет холодной и затяжной. Частые раскаты грома свидетельствовали о том, что ближайшие несколько дней будут ненастными. Северный ветер также предвещал осадки на ближайшие дни.